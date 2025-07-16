Президент ОАЭ прибыл в Турцию с государственным визитом

АНКАРА, 16 июля 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян прибыл сегодня в Анкару с государственным визитом по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Его Высочество сопровождают Его Высочество шейх Саиф бин Заед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр внутренних дел; Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по особым делам; Его Высочество шейх Заед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, советник президента ОАЭ; Али бин Хаммад Аль Шамси, генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности; доктор Султан бин Ахмед Аль Джабер, министр промышленности и передовых технологий; Мохамед Хассан Аль Сувайди, министр по инвестициям; Мохамед бин Мубарак бин Фадель Аль Мазруи, министр по делам обороны; шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян и Халифа Шахин Аль Марар, министры по делам государства; Фейсал Абдулазиз Аль Баннай, советник президента по вопросам стратегических исследований и передовых технологий; доктор Ахмед Мубарак Аль Мазруи, председатель Офиса президента по стратегическим вопросам и председатель Исполнительного совета Абу-Даби; Султан Аль Мансури, специальный представитель министра иностранных дел; Саид Тани Аль Дахери, посол ОАЭ в Турции; доктор Абдулла Аль Мандус, генеральный директор Национального центра метеорологии; Мохамед АльАббар, председатель совета директоров компании Eagle Hills, а также ряд высокопоставленных официальных лиц.