Центробанк ОАЭ оштрафовал филиал иностранного банка на 600 тысяч дирхамов

АБУ-ДАБИ, 16 июля 2025 (WAM) -- Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов оштрафовал филиал одного из иностранных банков, работающего в стране, на 600 тысяч дирхамов за нарушение нормативных требований в сфере рыночного поведения и защиты прав потребителей.

Как сообщили в Центробанке, санкция была наложена на основании результатов проверки, проведенной в соответствии со статьей 137 Федерального закона №14 от 2018 года о Центральном банке и регулировании деятельности финансовых учреждений.

Регулятор подчеркнул, что продолжит надзор за соблюдением банками установленных норм и стандартов в целях обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы ОАЭ.