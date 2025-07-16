Президент ОАЭ официально принят в Анкаре президентом Турции

АНКАРА, 16 июля 2025 (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян был официально принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во Дворце Президента в Анкаре в рамках государственного визита.

По прибытии Его Высочества состоялась официальная церемония приема. До почетной трибуны его сопровождала процессия всадников. Были исполнены государственные гимны ОАЭ и Турции, после чего в знак приветствия был выстроен почетный караул.

Его Высочество обменялся приветствиями с министрами и высокопоставленными турецкими должностными лицами, в то время как президент Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал членов официальной делегации, сопровождающей президента ОАЭ.