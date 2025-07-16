ОАЭ приветствуют прекращение огня в ас-Сувейде, осуждают израильскую эскалацию и подтверждают поддержку суверенитета и стабильности Сирии

АБУ-ДАБИ, 16 июля 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты приветствовали объявление о прекращении огня в сирийской провинции ас-Сувейда на юге страны, подчеркнув важность деэскалации, защиты гражданского населения и поддержку усилий, направленных на восстановление безопасности и стабильности в регионе.

Одновременно ОАЭ решительно осудили эскалацию в южной части Сирии и выразили глубокую обеспокоенность в связи с израильскими авиаударами, подтвердив решительное неприятие нарушений суверенитета Сирии и любых действий, угрожающих ее безопасности и стабильности.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ подтверждена приверженность страны поддержке суверенитета, территориальной целостности и стабильности Сирии. Также подчеркнута солидарность с братским сирийским народом и поддержка всех усилий, направленных на достижение его устремлений к безопасности, миру, достойной жизни, мирному сосуществованию и развитию.



