Гутерреш осудил насилие в Ас-Сувейде и израильские удары по Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля 2025 (WAM) -- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией насилия в сирийской провинции Ас-Сувейда, приведшей к сотням жертв и массовым перемещениям.

Он также осудил израильские авиаудары по Ас-Сувейде, Дераа и Дамаску, призвав к немедленному прекращению всех нарушений суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Гутерреш приветствовал заявление сирийского руководства о расследовании инцидентов, подчеркнув важность прозрачности процесса и соблюдения Соглашения о разъединении сил 1974 года.

Он вновь подтвердил поддержку политического урегулирования в Сирии на основе резолюции СБ ООН №2254 и отметил усилия спецпосланника ООН Гейра Педерсена и его заместителя Наджат Рошди.