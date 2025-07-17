Президент ОАЭ провел переговоры с премьер-министром Албании в Тиране

ТИРАНА, 16 июля 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян прибыл в среду с рабочим визитом в Албанию, в ходе которого провел переговоры с премьер-министром Эдди Рамой. Стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр Албании тепло приветствовал президента ОАЭ и сопровождающую его делегацию в резиденции главы правительства, выразив уверенность в том, что визит придаст новый импульс двусторонним отношениям и откроет дополнительные возможности для расширения сотрудничества в интересах устойчивого развития обеих стран.

Стороны обсудили расширение партнерства между ОАЭ и Албанией, особенно в ключевых секторах — экономике, торговле, возобновляемой энергетике, продовольственной безопасности и технологиях. Также были затронуты региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Лидеры подчеркнули важность дипломатии и международного сотрудничества в интересах мира и стабильности.

Президент ОАЭ подтвердил приверженность страны укреплению связей с Балканами, отметив, что Албания является ключевым партнером. Он подчеркнул, что подход ОАЭ основан на взаимных интересах и стремлении к устойчивому развитию и процветанию.

В ходе встречи премьер-министр Рама вручил Его Высочеству шейху Мохамеду бин Заеду высшую общественную награду — медаль Benemerenti — в знак признания его выдающегося вклада в развитие двусторонних отношений между ОАЭ и Албанией.

Во встрече приняли участие члены официальной делегации ОАЭ, в том числе Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел; Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по особым делам; Его Высочество шейх Заед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, советник президента ОАЭ; Али бин Хаммад Аль Шамси, генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности; доктор Султан бин Ахмед Аль Джабер, министр промышленности и передовых технологий; шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян, министр по делам государства; доктор Ахмед Мубарак Аль Мазруи, председатель Офиса президента по стратегическим вопросам и председатель Исполнительного совета Абу-Даби; Фейсал Абдулазиз Аль Баннаи, советник президента по стратегическим исследованиям и передовым технологиям; Лана Заки Нусейбе, помощник министра иностранных дел по политическим вопросам; Халдун Халифа Аль Мубарак, председатель Управления по исполнительным делам; доктор Али Обейд Аль Дахери, посол ОАЭ в Греческой Республике, аккредитованный в Албании по совместительству; и Мохамед АльАббар, председатель совета директоров компании Eagle Hills.

Ранее в тот же день президента ОАЭ шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна в Международном аэропорту Тираны приветствовали премьер-министр Албании Эдди Рама и ряд высокопоставленных официальных лиц.