Шейх Султан бин Мохаммед Аль Касими утвердил новый состав Совета директоров Sharjah Charity International

ШАРДЖА, 17 июля 2025 (WAM) -- Член Верховного совета и правитель Шарджи шейх доктор Султан бин Мохаммед Аль Касими издал постановление о формировании нового состава Совета директоров благотворительной организации Sharjah Charity International (SCI).

Совет возглавил шейх Сакр бин Мохаммед бин Халид Аль Касими. В его состав вошли доктор Якуб Али Саид Халаф Ан-Накби, доктор Саид Мусбах Аль Кааби, Саид Ганем Матар Ас-Сувайди и Мохаммед Рашид Баят.

Срок полномочий совета — четыре года с возможностью продления. Новый состав приступает к исполнению обязанностей с момента издания решения.