Муниципалитет Абу-Даби получил 11 наград Harvard Business Council

АБУ-ДАБИ, 17 июля 2025 (WAM) -- Муниципалитет Абу-Даби получил 11 наград на международной премии Harvard Business Council 2025 года, подтвердив приверженность качеству, инновациям и лучшим мировым практикам.

Исполняющий обязанности генерального директора муниципалитета Ахмед Фадель Аль-Мехейрби отметил важную роль сотрудников в этом достижении: «Эти награды подтверждают высокий уровень профессионализма наших команд. Их усилия укрепляют позиции Муниципалитета Абу-Даби как одного из лидеров в сфере инноваций и институционального развития», — подчеркнул он.

По его словам, успех отражает стратегическое видение руководства эмирата и стремление к постоянному развитию и предоставлению современных услуг, соответствующих потребностям общества.

Это стало самым значимым результатом для муниципалитета за все время участия в премии — как по количеству наград, так и по охвату категорий, включая лидерство, женское руководство, инновации и профессиональное мастерство.