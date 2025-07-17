Наследный принц Аджмана принял посла Чада

АДЖМАН, 17 июля 2025 (WAM) -- Наследный принц Аджмана и председатель Исполнительного совета эмирата шейх Аммар бин Хумайд Аль Нуайми принял в четверг в Эмирском дворце посла Республики Чад в ОАЭ Омара Тегуэна Идибея Берде.

Шейх Аммар пожелал дипломату успехов в выполнении его обязанностей и выразил надежду на развитие двустороннего сотрудничества между ОАЭ и Чадом в различных сферах.

Посол выразил признательность за теплый прием и отметил высокий уровень отношений между двумя странами, а также развитие, которого достиг эмират Аджман.

Во встрече приняли участие несколько официальных лиц.