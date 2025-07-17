Президент ОАЭ прибыл в Сербию с рабочим визитом

БЕЛГРАД, 17 июля 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян прибыл в четверг с рабочим визитом в Республику Сербия.

В международном аэропорту имени Николы Теслы в Белграде Его Высочество был встречен президентом Сербии Александром Вучичем и рядом высокопоставленных официальных лиц.

Шейха Мохамеда бин Заеда сопровождала делегация, в состав которой вошли Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по особым делам; Его Высочество шейх Заед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, советник президента ОАЭ; Али бин Хаммад Аш-Шамси, генеральный секретарь Верховного совета национальной безопасности; доктор Султан бин Ахмед Аль Джабер, министр промышленности и передовых технологий; шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян, министр по делам государства; Фейсал Абдулазиз Аль Баннаи, советник президента ОАЭ по вопросам стратегических исследований и передовых технологий; доктор Ахмед Мубарак Али Аль Мазруи, председатель Офиса президента по стратегическим вопросам и председатель Исполнительного совета Абу-Даби; Лана Заки Нусейбе, помощник министра иностранных дел по политическим вопросам; Халдун Халифа Аль Мубарак, председатель Управления по исполнительным делам; Ахмед Хатем Аль-Менхали, посол ОАЭ в Сербии; Мохаммед АльАббар, председатель совета директоров компании Eagle Hills, а также ряд высокопоставленных лиц.