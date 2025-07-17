ОАЭ отмечают первую годовщину Дня «Клятвы Союзу» — от основания государства к лидерству

АБУ-ДАБИ, 17 июля 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты отмечают первую годовщину Дня «Клятвы Союзу» 18 июля. В этот день страна вспоминает ключевые события, положившие начало созданию ОАЭ — мечте, которую долгие годы вынашивал отец-основатель шейх Заед бин Султан Аль Нахайян вместе с правителями других эмиратов. Завершением этого исторического пути стало подписание в 1971 году Договора об образовании Союза и Конституции страны.

Этот день, прочно вошедший в национальную историю, ознаменовал начало нового этапа в становлении государства — провозглашение Декларации Союза и официального названия страны — Объединенные Арабские Эмираты. Это стало поворотным моментом на пути к образованию Союза, завершившемуся 2 декабря 1971 года. Историческому объединению предшествовали продолжительные усилия, переговоры и консультации, ставшие вехой в истории создания государства.

По указанию Президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, этот день был учрежден как национальная дата, символизирующая верность Родине, продолжение курса всестороннего развития и укрепление национального самосознания. Он напоминает обществу о ключевых этапах становления государства, которое не только создало прочную внутреннюю основу, но и утвердилось как влиятельный игрок на региональном и международном уровнях, подтвердив свою конкурентоспособность и лидерские позиции.

Такие национальные даты укрепляют чувство преданности, национальной идентичности и возвращают к истокам вдохновляющего пути объединения — к мудрости и самоотверженности отцов-основателей. Как отметил Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян в своем первом обращении после вступления в должность: «Сегодня, когда мы видим нашу страну на уровне, о котором мечтали шейх Заед и основатели — да будет Аллах милостив к ним, — как сильное и развитое государство, мы благодарим Всевышнего за эти блага и продолжаем идти их путем, черпая вдохновение в их лидерстве, мудрости и решимости. Наша история, идентичность и культурное наследие останутся неотъемлемой частью нашего будущего».

Этот день служит возможностью отдать дань уважения достижениям отцов-основателей в условиях непростой региональной и геополитической обстановки. В центре их внимания всегда был человек — гражданин ОАЭ. Эта приоритетная цель остается неизменной и сегодня, вдохновляя мудрое руководство страны. Оно продолжает идти по пути, проложенному покойным шейхом Заедом бин Султаном Аль Нахайяном, посвятившим свою жизнь процветанию Родины и благополучию ее народа.

Отец-основатель успешно провел страну к безопасности и стабильности, создав первую в арабском мире федерацию и инициировав масштабные процессы развития. Он заложил прочные основы государственности и предложил современную модель, благодаря которой ОАЭ заняли авторитетные позиции на региональной и международной аренах. В период с 2004 по 2022 год управление страной перешло к покойному шейху Халифе бин Заеду Аль Нахайяну, который продолжил курс на развитие, уделив особое внимание инвестициям в человеческий капитал и повышению роли образования как стратегического приоритета.

При нем государство добилось стремительных успехов во всех отраслях — от инфраструктуры до устойчивой энергетики, стало второй крупнейшей экономикой в арабском мире и первой арабской и исламской страной, достигшей Марса. Его стратегическое видение нашло воплощение в ряде ключевых национальных инициатив, включая «Принципы пятидесятилетия», программу «Видение ОАЭ – 2021», а также долгосрочные стратегии в области искусственного интеллекта, космоса и достижения климатической нейтральности к 2050 году.

С 2022 года под руководством Президента ОАЭ шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна ОАЭ продолжают добиваться значительных успехов во всех сферах, укрепляя свои позиции в международных рейтингах конкурентоспособности. Экономика ОАЭ активно диверсифицируется: помимо нефтяного сектора развиваются туризм, торговля, финансы, промышленность, технологии и телекоммуникации. ВВП страны растет, в том числе благодаря росту инвестиций и привлекательности для международного капитала. Центральный банк ОАЭ прогнозирует рост реального ВВП на 4,4% в 2025 году.

Согласно последним данным, внешняя ненефтяная торговля в первом квартале 2025 года достигла 835 млрд дирхамов, а экспорт — рекордных 177,3 млрд дирхамов. За 50 лет экономика ОАЭ сделала качественный рывок: ВВП вырос с 58,3 млрд дирхамов в 1975 году до 1,7 трлн дирхамов в 2024 году, а внешняя торговля — с 11,5 млрд дирхамов до 5,23 трлн дирхамов.

Объявление 2025 года «Годом общества» отражает стратегическое видение Президента ОАЭ, направленное на укрепление социальных связей, диалога между поколениями, а также сохранение культурного наследия и национальных ценностей. Ориентация на социальное развитие находит отражение в государственном бюджете на 2025 год: на сферу социальных услуг выделено 27,9 млрд дирхамов — 39% от общего объема расходов. Это свидетельствует о глубокой приверженности руководства заботе о благополучии граждан.

Под руководством Президента ОАЭ шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна страна продолжает активно продвигать мир и стабильность на региональном и международном уровнях, руководствуясь ценностями гуманности, толерантности и взаимного сотрудничества. ОАЭ неизменно входят в число крупнейших международных доноров: с момента основания государство выделило более 368 миллиардов дирхамов на гуманитарную помощь, от которой получили поддержку свыше миллиарда человек по всему миру.