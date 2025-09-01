Делегация ВОЗ посетила полевой госпиталь ОАЭ в Газе и отметила его гуманитарную роль

ГАЗА, 1 сентября 2025 (WAM) -- Делегация Всемирной организации здравоохранения посетила полевой госпиталь ОАЭ в секторе Газа и ознакомилась с его деятельностью по оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Визит возглавил координатор команды экстренной медицинской помощи ВОЗ доктор Лука Пиджози.

Делегация высоко оценила усилия ОАЭ, подчеркнув значимость госпиталя как эффективного примера экстренного гуманитарного реагирования в кризисных условиях.

В рамках продолжающейся поддержки ОАЭ совместно с ВОЗ доставили в больницы сектора новую партию лекарств и медицинских изделий для укрепления системы здравоохранения.

Ранее в рамках операции «Благородный рыцарь-3» в Газу были направлены три гуманитарных конвоя, что подтверждает неизменную приверженность ОАЭ поддержке палестинского здравоохранения.