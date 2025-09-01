Президент ОАЭ распорядился направить помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане

АБУ-ДАБИ, 1 сентября 2025 (WAM) -- По указанию президента Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна ОАЭ направили в Афганистан поисково-спасательную группу из Управления гражданской обороны Абу-Даби, Национальной гвардии и Объединенного командования для оказания срочной помощи пострадавшим от землетрясения.

Одновременно в страну доставлена гуманитарная помощь, включая продукты питания, медикаменты и палатки.

Эта инициатива отражает неизменную приверженность ОАЭ своей международной гуманитарной миссии и готовность оперативно реагировать на стихийные бедствия, оказывая помощь нуждающимся и укрепляя международное сотрудничество в гуманитарной сфере.