Тани Аль Зейуди принял участие в приеме, организованном посольством Турции по случаю Национального дня

АБУ-ДАБИ, 1 сентября 2025 (WAM) -- Министр внешней торговли ОАЭ доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди принял участие в приеме, организованном послом Турции в ОАЭ Лютфуллой Гекташом по случаю Национального дня.

На мероприятии присутствовали высокопоставленные официальные лица, главы дипломатических миссий, предприниматели и представители турецкой общины.

В своем выступлении посол отметил развитие партнерских отношений между ОАЭ и Турцией, выразил признательность за мудрую политику президента Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна и сообщил, что объем двусторонней торговли превысил 6,72 млрд дирхамов за первые семь месяцев 2025 года.