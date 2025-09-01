Аукцион верблюдов на ADIHEX принес 1,77 млн дирхамов

АБУ-ДАБИ, 1 сентября 2025 (WAM) -- На третий день Международной выставки охоты и конного спорта в Абу-Даби (ADIHEX) 2025 состоялся аукцион верблюдов, по итогам которого заключены сделки на сумму 1,77 млн дирхамов.

На торгах были представлены молодые чистокровные арабские верблюды с подтвержденной родословной.

В 2024 году продажи на аукционе превысили 2,5 млн дирхамов.

Выставка, организованная группой ADNEC совместно с Клубом сокольников ОАЭ, продлится до 7 сентября. В нынешнем году она проходит в крупнейшем формате за всю историю и объединяет 15 тематических направлений.

Мероприятие объединяет наследие, культуру и инновации под девизом «Возрожденное наследие» и предлагает уникальный культурный опыт.

«На аукционе были выставлены молодые верблюды — самцы и самки лучших пород, обладающие скоростью и выносливостью. Важнейшим фактором их стоимости стала родословная и достижения родителей», — отметили организаторы.