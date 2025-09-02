Правитель Аджмана принял посла ОАЭ в Японии

АДЖМАН, 2 сентября 2025 (WAM) -- Член Верховного совета и правитель Аджмана Его Высочество шейх Хумайд бин Рашид Аль Нуайми в присутствии наследного принца Его Высочества шейха Аммара бин Хумайда Аль Нуайми принял Шихаба Аль Фахима, посла ОАЭ в Японии и генерального комиссара национального павильона на «ЭКСПО 2025» в Осаке.

На встрече обсуждались пути укрепления сотрудничества между ОАЭ и Японией в политической, экономической и культурной сферах, а также участие страны в «ЭКСПО 2025».

Правитель Аджмана отметил усилия посла и рабочих групп, подчеркнув их значимый вклад в развитие культурного обмена и демонстрацию богатого наследия ОАЭ.

В свою очередь, Аль Фахим выразил благодарность за прием и подтвердил приверженность укреплению сотрудничества между ОАЭ и Японией и достойному представлению страны на международных площадках.