Президенты ОАЭ и Гвинеи-Бисау обсудили двустороннее сотрудничество

АБУ-ДАБИ, 2 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял президента Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, прибывшего в ОАЭ с рабочим визитом.

На встрече во дворце Каср Аль-Бахр в Абу-Даби лидеры обсудили пути укрепления сотрудничества в различных областях, прежде всего в экономике, торговле и развитии.

Стороны подтвердили приверженность развитию двустороннего взаимодействия на благо народов, а также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.