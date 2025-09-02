Сайф бин Заед встретился с руководителем Национального управления по борьбе с наркотиками

АБУ-ДАБИ, 2 сентября 2025 (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел ОАЭ Его Высочество шейх Сайф бин Заед Аль Нахайян провел встречу в штаб-квартире МВД в Абу-Даби с руководителем Национального управления по борьбе с наркотиками шейхом Заедом бин Хамадом бин Хамданом Аль Нахайяном.

Стороны обсудили развитие национальной системы противодействия наркотикам, координацию федеральных и местных усилий по сохранению и укреплению достигнутых результатов в сфере безопасности, а также расширение совместных действий для реализации стратегических целей, совершенствования профилактических мер и обеспечения общественной безопасности.