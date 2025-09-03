Генсек ССАГЗ: заявление Бельгии о намерении признать Палестину отражает растущую поддержку решения о двух государствах

ЭР-РИЯД, 3 сентября 2025 (WAM) -- Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива Джасем Мохаммед Аль-Будайви приветствовал заявление Бельгии о намерении признать Государство Палестина.

Он отметил, что этот шаг отражает растущую региональную и международную поддержку решения о двух государствах и соответствует принципам и резолюциям международного права

Аль-Будайви также призвал другие страны признать Государство Палестина и объединить усилия для достижения справедливого и всеобъемлющего мира на основе решения о двух государствах и Арабской мирной инициативы.