Отряды Объединенного командования и поисково-спасательной службы ОАЭ вылетели в Афганистан для оказания помощи пострадавшим от землетрясения

АФГАНИСТАН, 3 сентября 2025 (WAM) -- По поручению президента Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна отряды Объединенного командования и поисково-спасательной службы ОАЭ вылетели в Афганистан для выполнения гуманитарной миссии и проведения поисково-спасательных работ в районах, пострадавших от землетрясения.

По прибытии они начнут полевые оценки совместно с местными властями для улучшения координации, расширения масштабов реагирования и предоставления необходимой гуманитарной и логистической помощи.

Одновременно ОАЭ через Красный Полумесяц направили в Афганистан неотложную помощь, включая продовольствие, медикаменты и палатки.

Данные меры подчеркивают гуманитарную роль ОАЭ и стремление оказывать помощь пострадавшим сообществам в разных регионах мира.