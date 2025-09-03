Президент ОАЭ прибыл в Эр-Рияд с братским визитом

ЭР-РИЯД, 3 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня прибыл в Эр-Рияд с братским визитом в Королевство Саудовская Аравия. Его Королевское Высочество принц Мохаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии, встретил Его Высочество и сопровождающую делегацию в международном аэропорту имени короля Халида.

В состав делегации вошли Его Высочество шейх Тахнун бин Заед Аль Нахайян, заместитель правителя Абу-Даби и советник по национальной безопасности; Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя Администрации президента по особым делам; шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, советник президента ОАЭ; Али бин Хаммад Аш-Шамси, генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности; Мохамед бин Хассан Ас-Сувайди, министр инвестиций; доктор Ахмед Мубарак Аль-Мазруи, руководитель Управления президента по стратегическим вопросам и председатель Исполнительного совета Абу-Даби; а также шейх Нахайян бин Саиф Аль Нахайян, посол ОАЭ в Саудовской Аравии.