Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили Ингу Ругиниене с назначением на пост премьер-министра Литвы

АБУ-ДАБИ, 3 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание Инге Ругиниене по случаю ее назначения на должность премьер-министра Литвы.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации Президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравительные телеграммы Инге Ругиниене.