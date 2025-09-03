Правитель Шарджи учредил Совет по правам людей с ограниченными возможностями

ШАРДЖА, 3 сентября 2025 (WAM) -- Член Высшего совета и правитель Шарджи Его Высочество шейх доктор Султан бин Мохаммед Аль Касими издал эмиратский указ о создании Совета Шарджи по правам людей с ограниченными возможностями.

Согласно указу, председателем Совета назначен Его Высочество шейх доктор Султан бин Мохаммед Аль Касими.

В состав Совета вошли шейха Джамила бинт Мохаммед бин Султан Аль Касими, председатель Гуманитарного центра Шарджи; Марьям Маджид Саид Аль Шамси, директор Департамента социальных служб Шарджи; доктор Халид Омар Мохаммед Аль Мидфа, председатель правления Клуба «Аль Тика» для людей с ограниченными возможностями; Абдулла Салех Мохаммед Аль Накби, председатель правления Клуба Хорфаккана для людей с ограниченными возможностями; и Мона Абдулкарим Аль Яфи, генеральный директор Гуманитарного центра Шарджи.