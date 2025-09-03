Гуманитарная помощь ОАЭ: от Мьянмы до Афганистана

АБУ-ДАБИ, 3 сентября 2025 (WAM) -- Участие Объединенного командования и поисково-спасательной службы ОАЭ в гуманитарных миссиях в Мьянме, Албании и Афганистане стало ярким подтверждением приверженности государства международным гуманитарным обязательствам.

Всего через несколько часов после завершения миссии в Албании отряды Объединенного командования и поисково-спасательной службы ОАЭ по поручению президента Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна вылетели в Афганистан для оказания помощи пострадавшим от землетрясения. По прибытии они приступили к полевым оценкам в координации с местными властями с целью усиления спасательных операций, расширения масштабов реагирования и предоставления гуманитарной и логистической поддержки.

Параллельно ОАЭ через Красный Полумесяц направили срочную помощь, включающую продукты первой необходимости, медикаменты и палатки для размещения пострадавших. По данным афганских властей, в результате землетрясения в провинциях Кунар и Нангархар погибло свыше 1 000 человек, более 2 800 получили ранения.

Недавно поисково-спасательная служба ОАЭ была отмечена правительством Албании за участие в тушении лесных пожаров в ряде регионов, включая Грамш, Балолли и прибрежный район Влеры. Миссия, начавшаяся 12 августа, проходила с участием специалистов, авиации и противопожарной техники.

По данным официального представителя Министерства обороны Мохаммеда Аш-Шарифа, команда выполнила 700 операций по сбросу воды — около 1 300 тонн воды и огнегасящих средств — в ходе 28 авиавыходов. Эти усилия способствовали укреплению двусторонних связей и подтвердили ведущую роль ОАЭ в международной гуманитарной деятельности.

31 марта ОАЭ оперативно направили объединенный поисково-спасательный отряд полиции Абу-Даби, Национальной гвардии и Объединенного командования в Мьянму после землетрясения магнитудой 7,7. Отряд работал на шести объектах совместно с местными и международными структурами. Правительство Мьянмы наградило команду ОАЭ за этот важный вклад. В дополнение страна доставила свыше 200 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости, а позднее — более 167 тонн гуманитарных грузов для поддержки почти 80 000 пострадавших.

Кроме того, в январе ОАЭ оказали помощь Чаду, направив 30 000 продовольственных корзин и более 20 000 одеял пострадавшим от наводнений. В Сомали было доставлено 700 тонн срочной продовольственной помощи для пострадавших от наводнений.

1 сентября ОАЭ объявили о предоставлении неотложной помощи 960 семьям, пострадавшим от наводнений на западном побережье Йемена. Страна продолжает оказывать гуманитарную помощь палестинскому народу в Газе, обеспечивая доставку грузов по суше, морю и воздуху.