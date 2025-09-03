Делегация BRIDGE провела встречи с ведущими медиаинститутами Египта в рамках подготовки к саммиту BRIDGE 2025

КАИР, 3 сентября 2025 (WAM) -- Делегация BRIDGE во главе с генеральным директором Национального медиаофиса ОАЭ и заместителем председателя BRIDGE доктором Джамалем Мохаммедом Аль-Кааби посетила Каир для проведения серии встреч на высоком уровне. Визит состоялся в рамках международного турне, предшествующего саммиту BRIDGE 2025 — крупнейшему международному событию в сфере медиа, контента и индустрии развлечений. Саммит пройдет в Абу-Даби с 8 по 10 декабря и соберет мировых лидеров отрасли, представителей креативных индустрий и экспертов.

В ходе визита делегация провела переговоры с Национальным управлением по СМИ Египта (NMA), ответственным за государственное телевидение и радио, а также с United Media Services (UMS) — крупнейшей интегрированной медиагруппой региона. Обсуждалось видение BRIDGE как глобальной платформы для укрепления сотрудничества в области медиа, контента и индустрии развлечений, а также для развития культурного диалога и общественного сознания.

Доктор Джамал Аль-Кааби отметил: «Саммит BRIDGE создает стратегическую платформу для формирования будущего медиа и контента на более гуманной и сбалансированной основе, объединяя технологии и творчество, культуру и инновации. Египет с его богатым наследием, неизменной креативностью и талантом является ключевым партнером этого видения и главным мостом BRIDGE в Африку и арабский мир. Его участие — не просто приглашение, а необходимость, ведь именно Египет десятилетиями определял развитие арабских медиа, искусства и литературы, обогащая все человечество. BRIDGE, зародившись в ОАЭ, несет универсальную миссию объединять Восток и Запад, прошлое и будущее, и мы уверены, что Египет останется краеугольным камнем в формировании этого общего будущего».

Делегация встретилась с председателем Национального управления по СМИ Египта Ахмедом Аль-Муслимани. Основанное в 2016 году ведомство играет важную роль в создании достоверного и аутентичного контента, отражающего наследие страны и укрепляющего ее имидж на региональном и международном уровнях.

Ахмед Аль-Муслимани отметил: «Египетские средства массовой информации всегда играли ключевую роль в поддержке арабской культуры и взаимодействии с регионом. Видение BRIDGE усиливает это историческое значение, связывая его с глобальной системой. Это не просто конференция, а платформа, объединяющая профессионалов, создателей контента, инвесторов и политиков. Мы рассматриваем BRIDGE как пространство для сотрудничества, которое открывает новые возможности для молодых поколений журналистов и создателей контента. Инициативы ОАЭ в этой сфере являются важным вкладом в будущее медиа региона, и Египет намерен быть активным партнером в этом процессе».

Делегация также провела встречу с председателем United Media Services (UMS) Тареком Нуром. Основанная в 2016 году компания объединяет более 40 предприятий в сфере телевидения, печатных и цифровых СМИ, драматургии, рекламы и прав на спортивные трансляции и является одной из крупнейших медиагрупп арабского региона.

Тарек Нур отметил: «BRIDGE появился в нужное время, когда технологическое развитие опережает возможности отдельных отраслей и даже государств. Нужна единая система, которая обеспечит конструктивное взаимодействие и задаст этические ориентиры при использовании технологий. UMS готова работать с BRIDGE в партнерстве, которое принесет пользу региону и всему миру. Хочу также отметить инициативы руководства ОАЭ, чье влияние выходит далеко за пределы региона. ОАЭ сумели создать один из самых сильных национальных брендов в мире и способны возглавить проект глобального масштаба».

Во встрече со стороны UMS приняли участие: Ахмед Тарек, член совета директоров; Ахмед Фаик, руководитель программ и взаимодействия с государственными структурами; Самир Омар, глава информационной службы; доктор Инас Абдель Дайем, президент United Media Academy; Самех Гамаль, исполнительный директор Академии; и Нахид Халифа, руководитель офиса председателя.

По итогам визита было отмечено, что остановка в Каире стала важнейшим этапом подготовки к саммиту BRIDGE 2025, учитывая значимость Египта в сфере медиа, культуры и экономики. Ранее презентационный тур BRIDGE состоялся в Нью-Йорке, Лондоне, Осаке и Шанхае, подтвердив международный масштаб предстоящего форума в Абу-Даби, который станет глобальной платформой, отражающей культурное многообразие и объединяющей Восток и Запад, Африку, арабский мир и мировое сообщество.