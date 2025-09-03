Президент ОАЭ и наследный принц Саудовской Аравии обсудили двусторонние связи и региональные события

ЭР-РИЯД, 3 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел переговоры с наследным принцем и премьер-министром Королевства Саудовская Аравия Его Королевским Высочеством принцем Мохаммедом бин Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом.

В ходе встречи обсуждалось укрепление братских отношений и стратегического партнерства, а также актуальные региональные и международные вопросы, включая ситуацию на окупированных палестинских территориях.

Стороны подтвердили важность совместных усилий по обеспечению стабильности, безопасности и достижению всеобъемлющего мирного урегулирования на основе решения о двух государствах.

В честь президента ОАЭ и сопровождающей делегации наследный принц Саудовской Аравии устроил официальный обед.

Во встрече приняли участие члены эмиратской делегации, включая Его Высочество шейха Тахнуна бин Заеда Аль Нахайяна, заместителя правителя Абу-Даби и советника по национальной безопасности; Его Высочество шейха Хамдана бин Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, заместителя председателя Администрации президента по особым делам; шейха Мохаммеда бин Хамада бин Тахнуна Аль Нахайяна, советника президента ОАЭ; Али бин Хаммада Аш-Шамси, генерального секретаря Высшего совета национальной безопасности; Мохамеда бин Хассана Ас-Сувайди, министра инвестиций; доктора Ахмеда Мубарака Аль-Мазруи, руководителя Управления Президента по стратегическим вопросам и председателя Исполнительного совета Абу-Даби; а также шейха Нахайяна бин Саифа Аль Нахайяна, посла ОАЭ в Саудовской Аравии.

Со стороны Саудовской Аравии присутствовали Его Королевское Высочество принц Абдулазиз бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, министр энергетики; Его Королевское Высочество принц Абдулазиз бин Сауд бин Наиф бин Абдулазиз, министр внутренних дел; Его Королевское Высочество принц Абдалла бин Бандар бин Абдулазиз, министр Национальной гвардии; Его Королевское Высочество принц Халид бин Салман бин Абдулазиз, министр обороны; Его Высочество принц Фейсал бин Фархан бин Абдалла, министр иностранных дел; а также доктор Мусаид бин Мохаммед Аль-Айбан, министр по особым поручениям, член Кабинета и советник по национальной безопасности.

По завершении визита в международном аэропорту имени короля Халида Его Высочество шейха Мохамеда бин Заеда проводил наследный принц Саудовской Аравии Его Королевское Высочество принц Мохаммед бин Салман.