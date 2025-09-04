ОАЭ осудили израильскую атаку на миротворцев в Ливане

АБУ-ДАБИ, 4 сентября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили действия израильских военных, атаковавших гранатами позиции Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL).

В заявлении Министерства иностранных дел отмечается, что нападение на международные силы нарушает нормы международного права и резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН.

Министерство подтвердило неизменную позицию ОАЭ и их поддержку Ливана, его суверенитета и территориальной целостности, подчеркнув значимость миротворческой миссии UNIFIL.