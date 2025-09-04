Церемония вручения премий European Tour Group Sustainability Awards 2025 состоится в ОАЭ

ДУБАЙ, 4 сентября 2025 (WAM) -- European Tour Group объявила, что 12 ноября в Дубае, в рамках финального этапа сезона DP World Tour Championship, пройдет церемония вручения премий European Tour Group Sustainability Awards 2025.

Победители будут определены в пяти категориях: площадки, организация, операционная деятельность, технологии и инновации, а также кейтеринг — отдельно в Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах. В каждом регионе будет назван один победитель.

В состав жюри вошли специалисты в области организации гольф-турниров и устойчивого развития, включая представителей Фонда GEO.

В регионе Ближнего Востока пройдет девять турниров, включая семь в ОАЭ. Прием заявок открыт до 2 октября. Для участия принимаются проекты и инициативы, реализованные в период с 1 сентября 2024 года по 1 октября 2025 года.

Инициатива проходит в рамках программы Green Drive, направленной на сокращение выбросов парниковых газов на 50 процентов к 2030 году и достижение углеродной нейтральности к 2040 году.