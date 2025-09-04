ОАЭ отметят Международный день благотворительности

АБУ-ДАБИ, 4 сентября 2025 (WAM) -- Завтра Объединенные Арабские Эмираты отметят Международный день благотворительности, подтвердив приверженность своим гуманитарным обязанностям и роли в продвижении благотворительных, гуманитарных и социальных инициатив в глобальном масштабе.

Благотворительность в ОАЭ является неотъемлемой традицией и важной социальной ценностью со времени основания Союза. Страна стабильно оказывает поддержку нуждающимся, помогает жертвам стихийных бедствий и проявляет солидарность с народами в период катастроф, кризисов и конфликтов.

В соответствии с 9-ым принципом «Принципов 50», который закрепляет, что внешняя гуманитарная помощь является неотъемлемой частью политики ОАЭ и их морального долга перед менее обеспеченными народами, объем такой помощи к середине 2024 года превысил 360 млрд дирхамов (98 млрд долларов США).

В этом году дата отмечается на фоне активного участия ОАЭ в оказании помощи палестинскому народу в секторе Газа в рамках операции «Благородный рыцарь-3». ОАЭ также продолжают поддерживать народ Судана: за последние десять лет объем предоставленной помощи превысил 3,5 млрд долларов США. К февралю текущего года гуманитарной помощью ОАЭ в Украине воспользовались более 1,2 млн человек.

В январе 2025 года ОАЭ оказали помощь Чаду, направив 30 000 продовольственных корзин и более 20 000 одеял для пострадавших от наводнений. В Сомали было доставлено 700 тонн продовольствия в затопленные районы, а в Мьянму направлена срочная помощь почти для 80 000 человек, пострадавших от землетрясения.

1 сентября ОАЭ объявили о предоставлении неотложной помощи 960 семьям, пострадавшим от наводнений на западном побережье Йемена. Она включала палатки, продовольствие и предметы первой необходимости.

Кроме того, Агентство ОАЭ по оказанию помощи совместно с правительством Чада подписало соглашение о строительстве больницы имени шейхи Фатимы бинт Мубарак и центра гемодиализа в столице Чада Нджамене для оказания современного медицинского обслуживания и лечения пациентам с почечной недостаточностью.

В этом году были запущены инициативы с глобальным охватом, среди которых кампания «Отцовское пожертвование». Средства, собранные в ее рамках, направляются на обеспечение медицинской помощи малоимущим, а также на укрепление систем здравоохранения в уязвимых сообществах посредством развития больниц и обеспечения их необходимыми лекарственными препаратами.