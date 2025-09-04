Абдулла бин Заед назначил Разан Аль Мубарак специальным посланником по вопросам природы

АБУ-ДАБИ, 4 сентября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел, назначил Разан Халифу Аль Мубарак специальным посланником министра иностранных дел по вопросам природы.

Это решение отражает усилия ОАЭ по укреплению своей роли на международной арене в сфере охраны природы и защиты биоразнообразия, а также по продвижению глобальной экологической повестки.

Назначение укрепит роль ОАЭ как стратегического партнера в международных природоохранных инициативах, обеспечит согласованность политики Министерства иностранных дел с национальными приоритетами и интеграцию экологических целей в стратегическое развитие страны.

Новая должность призвана обеспечить формирование единой национальной повестки по вопросам охраны природы, укрепить видение ОАЭ в сфере устойчивого развития и подтвердить активное участие страны в этой области. Этот шаг также подчеркивает необходимость коллективных действий перед лицом растущих экологических вызовов.

Кроме того, решение отражает признание глобального лидерства Разан Аль Мубарак, включая ее роль высшего представителя (High-Level Champion) на COP28 в Экспо-Сити Дубая в конце 2023 года, а также ее значительный вклад в охрану природы.