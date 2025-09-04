ОАЭ направили в Газу гуманитарный конвой для поддержки сектора здравоохранения в рамках операции «Благородный рыцарь 3»

АЛЬ-АРИШ, 4 сентября 2025 (WAM) -- Гуманитарный конвой ОАЭ пересек сегодня пограничный переход Рафах между Египтом и Газой в рамках операции «Благородный рыцарь 3», направленной на поддержку палестинского народа.

В конвой вошли 23 грузовика, из них 16 доставили медицинские грузы, переданные ОАЭ Всемирной организации здравоохранения для больниц Газы. Поставка включала лекарства, растворы и жизненно важное оборудование — аппараты ИВЛ, системы диализа, устройства респираторной поддержки, инфузионные насосы и глюкометры.

Кроме того, поставка включала медицинское оборудование и мебель — современные больничные койки, кровати для детей и новорождённых, носилки, инвалидные коляски и костыли, а также специализированные холодильники для хранения лекарств и вакцин.

Оставшиеся семь грузовиков доставили продовольственные товары для покрытия неотложных потребностей жителей.

В рамках операции «Благородный рыцарь 3» ОАЭ продолжают оказывать гуманитарную помощь населению Газы, стремясь облегчить страдания палестинцев и обеспечить жизненно важные нужды наиболее уязвимых категорий.