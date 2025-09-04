ОАЭ председательствовали на 164-й сессии Совета Лиги арабских государств

КАИР, 4 сентября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты возглавили 164-ю сессию Совета Лиги арабских государств на уровне министров иностранных дел. Она прошла в штаб-квартире Генерального секретариата в Каире при участии генерального секретаря ЛАГ Ахмеда Абуль Гейта и генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаццарини. ОАЭ представлял государственный министр Халифа Шахин Аль Марар.

На заседании рассмотрели доклад генерального секретаря о деятельности секретариата и реализации решений Совета ЛАГ, а также полугодовой отчет комитета по контролю за их выполнением.

Кроме того, Совет обсудил ряд актуальных арабских и региональных вопросов.