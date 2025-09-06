ОАЭ продолжает доставку гуманитарной помощи в Афганистан по поручению президента

АБУ-ДАБИ, 6 сентября 2025 (WAM) -- По указанию президента Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна Объединенное командование Вооруженных сил ОАЭ продолжает доставку гуманитарной помощи в Афганистан воздушным транспортом.

Сегодня в страну направлен самолет, доставивший 40 тонн продовольствия и средств для обустройства временного жилья в помощь населению, пострадавшему от землетрясения в восточных районах.

Кроме того, по распоряжению президента ОАЭ к отправке готовится срочное гуманитарное судно с продовольствием, медицинскими грузами и материалами для обустройства убежищ, чтобы поддержать дружественный афганский народ и смягчить последствия стихийного бедствия.

Отряд Объединенного командования приступил к выполнению миссии сразу после прибытия в Афганистан в минувшую среду, оказывая необходимую помощь жителям в пострадавших регионах.

Эти шаги являются частью оперативного гуманитарного реагирования ОАЭ на стихийные бедствия и кризисы и отражают неизменную приверженность страны оказанию поддержки нуждающимся по всему миру.