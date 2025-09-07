Красный Полумесяц ОАЭ доставил первую партию медпомощи в Афганистан

КАБУЛ, 7 сентября 2025 (WAM) -- Эмиратский Красный Полумесяц (ERC) доставил первую партию медицинской помощи для поддержки жителей Афганистана, пострадавших от землетрясения.
Инициатива реализуется по поручению президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна и под контролем Его Высочества шейха Хамдана бин Заеда Аль Нахайяна, представителя правителя в регионе Ад-Дафра и председателя ERC.
Оперативная группа уже приступила к работе, координируя распределение помощи с местными властями и медицинскими учреждениями.