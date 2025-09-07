Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили президента Бразилии с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 7 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве по случаю Дня независимости его страны.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравительные послания президенту Бразилии.