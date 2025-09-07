На ADIHEX представили официальный браслет Open Masters Games Abu Dhabi 2026

АБУ-ДАБИ, 7 сентября 2025 (WAM) -- На 22-й Международной выставке охоты и конного спорта (ADIHEX) в Абу-Даби был представлен официальный браслет Open Masters Games Abu Dhabi 2026 (Игры мастеров Абу-Даби 2026).

Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян первым надел браслет во время посещения павильона Игр, подтвердив поддержку мероприятию и его ценностям.

Генеральный секретарь Спортивного совета Абу-Даби Ареф Хамад Аль Ауани отметил: «Запуск официального браслета Open Masters Games Abu Dhabi 2026 является важным этапом в подготовке к этому международному событию. Он отражает неизменную поддержку со стороны нашего мудрого руководства во главе с президентом Его Высочеством шейхом Мохамедом бин Заедом Аль Нахайяном, укрепляя статус Абу-Даби как ведущего центра, объединяющего мир через спорт и вдохновляющего на ведение активного и здорового образа жизни».

Он добавил: «Спортивный совет Абу-Даби полностью привержен поддержке Open Masters Games Abu Dhabi 2026, предоставляя все необходимые ресурсы и условия для успеха этого значимого события, которое впервые проводится на Ближнем Востоке. Совет также стремится поощрять участие спортивных энтузиастов со всего мира, подчеркивая свою миссию по укреплению роли спорта как стратегического фактора в развитии глобального статуса Абу-Даби и продвижении культурного обмена».

Игры пройдут с 6 по 15 февраля 2026 года и соберут тысячи спортсменов, которые примут участие более чем в 30 видах спорта, включая дисциплины, отражающие национальное наследие ОАЭ.