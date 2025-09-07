ОАЭ направили в Афганистан три самолета с более чем 105 тоннами помощи

АБУ-ДАБИ, 7 сентября 2025 (WAM) -- Объединенное командование ВС ОАЭ направило в Афганистан три самолета с более чем 105 тоннами продовольствия для поддержки пострадавших от землетрясения в восточных регионах страны.

По поручению президента Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна также готовится отправка срочного гуманитарного судна. Эти усилия осуществляются в рамках воздушно-морского моста ОАЭ, отражая приверженность страны поддержке пострадавших от стихийных бедствий и помощи нуждающимся по всему миру.