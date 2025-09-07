Абдалла бин Заед принял министра энергетики и водных ресурсов Ливана

АБУ-ДАБИ, 7 сентября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Абдалла бин Заед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел, принял в Абу-Даби министра энергетики и водных ресурсов Ливана Джо Садди в присутствии министра культуры Ливана доктора Гассана Саламе.

Стороны обсудили братские отношения между двумя странами и перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

Во встрече также участвовал Саид Мубарак Аль Хаджери, председатель Совета директоров Emirates Drug Establishment и помощник министра по экономическим и торговым вопросам.