Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили князя-соправителя Андорры с Национальным днем

АБУ-ДАБИ, 8 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание епископу Жоану-Энрику Вивесу-и-Сисилиа, князю-соправителю Андорры, по случаю Национального дня.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравительные послания князю-соправителю Андорры, а также премьер-министру Ксавье Эспоту Саморе по этому случаю.