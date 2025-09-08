По поручению Мохаммеда бин Рашида «Dubai Humanitarian» отправила в Афганистан срочную помощь

ДУБАЙ, 8 сентября 2025 (WAM) -- По поручению Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая, организация Dubai Humanitarian отправила в Афганистан срочный груз гуманитарной помощи в ответ на разрушительное землетрясение, произошедшее на прошлой неделе.

Отправка была организована в сотрудничестве с рядом гуманитарных партнеров, базирующихся в «Dubai Humanitarian», среди которых Всемирная организация здравоохранения, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Гуманитарный склад Всемирной продовольственной программы и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Самолет с грузом вылетел утром из Дубая в Кабул, доставив около 84 тонн медицинских принадлежностей, средств для временного размещения и других гуманитарных материалов общей стоимостью 3,4 млн дирхамов (около 920 тыс. долларов США). Ожидается, что помощь позволит облегчить положение более чем 730 тысяч человек, пострадавших от стихийного бедствия.

Исполнительный директор «Dubai Humanitarian» Джузеппе Саба подчеркнул, что организация была создана для обеспечения быстрой и эффективной реакции мирового гуманитарного сообщества на кризисы. Он отметил, что после землетрясения в Афганистане было оперативно организовано взаимодействие с международными партнерами для определения приоритетных потребностей и подготовки необходимых грузов.

Саба добавил, что помощь отражает коллективную приверженность поддержке афганского народа в сложных условиях. По его словам, исходя из видения Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, Дубай продолжает укреплять свою позицию как глобального центра готовности и реагирования, объединяя усилия международных организаций в противодействии стихийным бедствиям и кризисам. Это еще раз подтверждает твердую приверженность ОАЭ своей гуманитарной миссии на международной арене.