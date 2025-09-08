В Москве проходит 7-й Фестиваль технических видов спорта

МОСКВА, 7 сентября 2025 года (WAM) -- Рев моторов наполнил столицу на седьмом Фестивале технических видов спорта, собрав автоспортивных энтузиастов и зрителей на яркую программу гонок и показательных выступлений.

Как сообщает Viory, мероприятие, проходившее с 5 по 7 сентября, включало дрифт автомобилей и грузовиков КАМАЗ, выступления мотоциклистов на полосах препятствий, а также впервые соревнования по джимхане – дисциплине, объединяющей элементы драг-рейсинга, кольцевых гонок и дрифта.

PR-директор Yuka ADV Pro Racing Юлия Голубева пояснила, что пилоты проходят зеркально-симметричные половины трассы, при этом их задача заключается не только в скорости, но и в выполнении технического задания судей с минимальным количеством штрафов.

Команда «КАМАЗ-мастер» также продемонстрировала свои возможности, показав, что их ралли-рейдовые грузовики способны выполнять контролируемые заносы, что, по словам пилота Богдана Каримова, является непростой задачей, однако успешно реализуется.

В прошлом году фестиваль собрал более 350 спортсменов и 260 единиц техники. В этом году программа расширилась и включает дрифт-баттлы, гонки на ускорение, выступления профессиональных мотоциклистов, джимхану и выставку уникальных машин.