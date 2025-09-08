Наследный принц Абу-Даби принял участие в онлайн-саммите лидеров БРИКС от имени президента ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 8 сентября 2025 (WAM) -- От имени президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял участие в онлайн-саммите лидеров БРИКС, который прошел под председательством президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

В своем обращении шейх Халед передал приветствия президента ОАЭ и пожелания успешной работы саммита. Он также высоко оценил усилия Бразилии по руководству группой и отметил значимые результаты 17-го саммита БРИКС, состоявшегося в июле в Рио-де-Жанейро.

Наследный принц подчеркнул, что БРИКС является важной платформой для совместных действий, направленных на развитие стран-участниц и укрепление глобального процветания. Он отметил, что это соответствует стремлению ОАЭ укреплять экономические и торговые партнерства, способствующие устойчивому росту и благополучию всех народов.

Участники саммита обсудили расширение сотрудничества и торговли между государствами-членами, а также совместные проекты в сфере инфраструктуры, энергетики и цифровой трансформации. Отдельное внимание было уделено укреплению политического диалога по глобальным экономическим вопросам и вызовам международной торговой системы.

В работе приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Индонезии Прабово Субианто, министр иностранных дел Индии доктор Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел Эфиопии доктор Гедеон Тимотеос.