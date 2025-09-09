Верховный комиссар ООН по правам человека: международное сообщество подводит народ Газы

ЖЕНЕВА, 9 сентября 2025 (WAM) -- Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на 60-й сессии Совета по правам человека осудил Израиль за массовые убийства палестинцев в Газе и блокирование доставки гуманитарной помощи.

Он подчеркнул, что страдания и разрушения в Газе, убийства мирных жителей, журналистов и сотрудников международных организаций, а также использование геноцидной риторики и дегуманизация палестинцев со стороны высокопоставленных израильских чиновников шокируют мировое сообщество.