Бахрейнский дипломат избран президентом Ассоциации «Молодые дипломаты в Лондоне (YDL)»

ЛОНДОН, 9 сентября 2025 (WAM) -- Советник Талал Ибрахим Аль Абси, дипломат Посольства Бахрейна в Великобритании, избран президентом Ассоциации «Молодые дипломаты в Лондоне (YDL)».

По данным Бахрейнского агентства новостей, впервые за 17 лет пост президента Ассоциации занял дипломат из стран Совета сотрудничества арабских государств Залива. Основанная в 2008 году, она объединяет молодых дипломатов и сотрудников международных организаций в Великобритании, проводя культурные и социальные мероприятия и содействуя их интеграции в жизнь страны пребывания.