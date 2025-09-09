Землетрясение в Афганистане разрушило более 5 тыс. домов – ООН

КАБУЛ, 9 сентября 2025 (WAM) – По предварительным данным ООН, в результате недавнего землетрясения в Афганистане разрушено 5 230 домов и повреждено еще 672 в 49 деревнях, однако большинство пострадавших населенных пунктов остаются недоступными для оценки.

Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Афганистане Шеннон О’Хара отметила, что разрушенные дороги и серия афтершоков магнитудой 5,2–5,6 затрудняют доступ к 441 пострадавшей деревне.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло 31 августа, унеся жизни не менее 2 200 человек. По оценкам ООН, пострадало до 500 тыс. жителей, более половины из них – дети.