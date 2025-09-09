ОАЭ направили в Афганистан девятый самолет с гуманитарной помощью

АБУ-ДАБИ, 9 сентября 2025 (WAM) -- Объединенное командование ВС ОАЭ сообщило о прибытии в Афганистан очередного самолета с гуманитарной помощью. Общее число рейсов, выполненных с начала кризиса, достигло девяти, все они доставили срочные грузы первой необходимости.

Инициатива осуществляется по поручению президента Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна в рамках воздушно-морского гуманитарного моста ОАЭ для поддержки афганского народа в преодолении последствий землетрясения.

Посол ОАЭ в Афганистане Иса Аль-Дахери встретился в международном аэропорту Кабула с заместителем министра по политике и планированию Министерства восстановления и развития сельских районов Мавлави Шарафуддином Муслимом. Стороны обсудили последствия землетрясения. Посол подтвердил неизменную поддержку ОАЭ афганскому народу.

Аль-Дахери подчеркнул, что ОАЭ продолжат оказывать гуманитарную помощь в рамках воздушно-морского моста, а также обеспечивать доставку необходимых грузов для оперативного удовлетворения насущных потребностей.