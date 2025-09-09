В Москве запустили первый беспилотный трамвай

МОСКВА, 9 сентября 2025 (WAM) -- В столице России начал работу первый трамвай, оснащенный беспилотными системами. Как говорится в сообщении на официальном портале Правительства Москвы, в запуске принял участие мэр города Сергей Собянин, сообщает TV BRICS.

Отмечается, что трамвай будет перевозить пассажиров по маршруту № 10.

Кроме того, были запущены тестовые лаборатории на базе городского поезда. Там будут создавать новые программы и обучать искусственный интеллект.

Собянин подчеркнул, что в Москве активно разрабатывают беспилотные технологии. За два года специалисты смогли воплотить проект автономного трамвая в жизнь и провести необходимые испытания.

Начиная с мая 2024 года, трамвай с беспилотной системой в тестовом режиме прошел свыше 8 тыс. км, ни разу не допустив нарушений правил дорожного движения.

В этом году такими улучшениями снабдят еще три единицы транспорта. К концу следующего года уже 15 трамваев будут работать на этой технологии.

К 2030 году беспилотными технологиями планируют оснастить свыше 300 московских трамваев, что составит примерно две трети городского парка. К 2035 году около 90 процентов подвижного состава будут работать в автономном режиме, что позволит повысить надежность и точность соблюдения графика движения.