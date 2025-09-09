Мохаммед бин Рашид объявил о новых министерских назначениях в правительстве ОАЭ

ДУБАЙ, 9 сентября 2025 (WAM) -- По указанию президента Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум объявил о новых назначениях в правительстве Объединенных Арабских Эмиратов.

Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид сообщил о назначении Ланы Заки Нуссейбе и Саида Мубарака Рашеда Аль Хаджери государственными министрами.

Его Высочество отметил: «После консультаций с Его Высочеством шейхом Мохамедом бин Заедом Аль Нахайяном мы объявляем сегодня о назначении Ланы Нуссейбе и Саида Аль Хаджери государственными министрами в правительстве ОАЭ. Мы желаем им успехов в исполнении их нынешних и будущих обязанностей и выражаем благодарность нашим национальным командам по всей стране за преданность и службу».

Лана Заки Нуссейбе ранее занимала должность помощника министра иностранных дел по политическим вопросам и с сентября 2013 по апрель 2024 года являлась постоянным представителем ОАЭ при ООН. В 2017–2019 годах, до вступления ОАЭ в Совет Безопасности ООН, Нуссейбе сопредседательствовала на межправительственных переговорах по реформе Совета Безопасности, где возглавляла обсуждение институциональных преобразований в системе ООН.

В 2017 году Лана Нуссейбе возглавляла Исполнительный совет структуры «ООН-женщины» и занимала пост вице-президента Генеральной Ассамблеи. В 2016–2017 годах она сопредседательствовала в Специальной рабочей группе по возрождению деятельности Генассамблеи, а с 2015 года является сопредседателем группы «Друзья будущего ООН» совместно с Великобританией.

Саид Аль Хаджери с июня 2025 года возглавляет Фонд «Лекарства ОАЭ». Ранее он занимал должность помощника министра иностранных дел по экономическим и торговым вопросам. Аль Хаджери окончил колледж Льюиса и Кларка (США), получив степень бакалавра в области делового администрирования, имеет квалификацию дипломированного финансового аналитика (CFA) и прошел программу повышения квалификации в Гарвардской школе бизнеса.

Аль Хаджери занимал ряд руководящих должностей в ведущих национальных и международных организациях, в том числе должность исполнительного директора в Инвестиционном управлении Абу-Даби (ADIA) и председателя Института CFA.

Он также входил в советы директоров ряда стратегически важных компаний, в том числе занимал пост председателя совета директоров Abu Dhabi Commercial Bank и Salama Islamic Arab Insurance Company, а также был членом советов директоров Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) и Высшей организации имени шейха Заеда по делам людей с особыми потребностями.

В 2007 году Всемирный экономический форум включил его в список 250 ведущих молодых мировых лидеров. Аль Хаджери внес значительный вклад в работу национальных экономических и инвестиционных комитетов и в настоящее время является шерпой ОАЭ в группе БРИКС, представляя страну на международных встречах высокого уровня.