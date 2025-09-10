ОАЭ направляют судно с гуманитарной помощью в Афганистан после разрушительного землетрясения

АБУ-ДАБИ, 10 сентября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты активизируют гуманитарные усилия в поддержку афганского народа после землетрясения, которое произошло в восточных районах страны.

В соответствии с указаниями президента Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна Объединенное оперативное командование Министерства обороны организует отправку судна с гуманитарной помощью, на борту которого находятся тысячи тонн продовольствия, материалов для обустройства жилья и медицинских средств.

Подготовка судна ведется в координации с рядом благотворительных и гуманитарных организаций ОАЭ, что отражает общенациональные усилия по оказанию неотложной помощи Афганистану.

В Объединенном оперативном командовании подчеркнули, что эта инициатива подтверждает неизменную приверженность ОАЭ поддержке сообществ, пострадавших от стихийных бедствий, а также ведущую роль государства в гуманитарной и благотворительной деятельности на региональном и международном уровнях.