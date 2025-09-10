В Шардже открылся 14-й Международный форум по правительственным коммуникациям

ШАРДЖА, 10 сентября 2025 (WAM) -- В Экспо-центре Шарджи сегодня начал работу 14-й Международный форум по правительственным коммуникациям (IGCF 2025), организованный Медиа-бюро правительства Шарджи, под девизом «Коммуникации ради качества жизни».

Двухдневный форум объединяет 237 международных спикеров, включая представителей органов власти, мировых экспертов, ученых и новаторов, и включает более 110 мероприятий в формате панельных дискуссий, пленарных докладов и семинаров.

IGCF 2025 собирает ведущих специалистов для обсуждения актуальных глобальных вызовов, напрямую влияющих на качество жизни, включая вопросы продовольственной безопасности, здравоохранения, образования, экологической устойчивости и «зеленой» экономики.

Программа форума предусматривает проведение 51 панельной дискуссии, семи выступлений и 22 семинаров, которые пройдут на 22 интерактивных площадках в сотрудничестве с 30 местными, региональными и международными организациями.